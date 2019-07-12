桑馬達永遠效忠曼聯　有更重要任務

曼聯中場桑馬達由幾乎被球會放棄，到早前獲續約2年，過程夠晒戲劇性，英國傳媒依家更爆出，呢位31歲西班牙老將續約前，曾經獲得中超豪門上海上港開出2860萬鎊(約2.8億港元)年薪，邀請佢加盟，但桑馬達一口拒絕，選擇留喺曼聯，令紅魔躉更加感動。



2860萬鎊年薪，即係55萬鎊周薪，比曼聯「打工皇帝」阿歷斯山齊士更加高，但桑馬達都不為所動，皆因佢仍然相信自己有能力喺曼聯佔一席位。



事實上，曼聯領隊蘇斯克查近期簽入小將之餘，亦需要留下部份經驗豐富嘅球員支撐大局，桑馬達屬於最佳人選，蘇B曾大讚佢充滿足球智慧同非常敬業。加上桑馬達拒絕高薪利誘，證明對曼聯忠心耿耿，令會方打破只同「30+」老將續約1年嘅慣例，同佢續約2年。



桑馬達2014年1月由車路士加盟曼聯，佢上季為曼聯各項賽事上陣32場，入6球及4次助攻，當中英超只有16次出任正選，預料新一季可能都係擔任後備殺手。



立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。