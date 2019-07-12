巴塞7號魔咒　基沙文自投羅網

講咗一大輪之後，基沙文加盟巴塞隆拿終於有結果，西班牙《馬卡報》、《每日體育報》、《世界體育報》都以頭條報道，巴塞隆拿將在當地周五(12日)稍後時間，宣布以1.2億歐元向馬體會，買斷基沙文合約。



據悉，巴塞已籌夠1.2億歐元，但未能趕及於當地時間周四(11日)下午4點前完成交易，於是留待周五(12日)做埋最後工作。呢位28歲法國射手亦揀咗巴塞7號球衣，意味現時着7號嘅菲臘比古天奴需要讓出號碼，甚至可能會離隊。



事實上，巴塞上年夏天已預留7號球衣畀基沙文，但因為轉會失敗，令原本着14嘅菲臘比古天奴有機會着7號，但依家「真正主人」來到，古仔只能讓路，更有傳巴塞打算將呢位巴西國腳賣番畀利物浦。



不過，巴塞7號並唔老利，之前主人阿達杜倫被球會雪藏，繼而被踢走，菲臘比古天奴着7號之後，表現低迷，所以基沙文揀做「阿7」未必係好事。



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