第三度出招　曼聯4.4億斟掂完美中堅

曼聯近年一直未能簽入最急需嘅中堅，解決防線問題，幸好現時終於取得突破，根據英國《鏡報》報道，曼聯加碼以4500萬鎊(約4.4億港元)收購費倫天拿中堅尼高拉米連高域，報價已經達到費倫天拿要求，有望將呢位21歲塞爾維亞國腳收歸旗下。



身高1米95嘅尼高拉米連高域2年前由柏迪遜加盟費倫天拿，佢身材高大，制空力強，當球隊獲得死球時，佢後上頭槌攻門威脅力極大，上季意甲就轟入3球。



尼高拉米連高域身型、踢法都同曼聯名宿尼曼查維迪相似，而且兩人都係塞爾維亞人，因而有「新維迪」之稱。



尼曼查維迪曾於2006至14年效力曼聯，協助球隊捧過5次英超、3次英聯盃、1次世冠盃、1次歐聯冠軍。因此，曼聯亦對「新維迪」趨之若鶩，前領隊摩連奴早於上年夏天，已經想買尼高拉米連高域，但未能成功。



曼聯今年1月再提出以3600萬鎊買尼高拉米連高域，但被費倫天拿拒絕，因為呢支意甲球隊要求起碼4500萬鎊，紅魔鬼依家願意加碼，但費倫會唔會玩嘢坐地起價，就不得而知。



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