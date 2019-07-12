網球雙姝為港摘第一牌　張瑋桓肯定1+1

正在拿坡里爭逐世界大學生運動會的港隊傳來喜訊，張瑋桓、伍曼瑩於女子網球雙打4強，以1比2惜負中華台北李亞軒、李珮琪，在不設季軍戰的情況下獲得一面銅牌，為香港贏得今屆首面獎牌，亦是港網隊在世大運的首面女雙銅牌。



23歲的張瑋桓還有未完成「任務」，她在女單8強以2比1戰勝白俄羅斯對手，躋身準決賽，確保有獎牌到手，力爭闖入決賽，令她已為香港隊肯定取得兩面獎牌，將與英國球手爭逐。



網球隊於兩年前的世界大學生運動員，已憑黃俊鏗／楊柏朗在男子雙打項目歷史性奪得銅牌，今屆是網隊連續兩屆在世大運有牌落袋，而且張瑋桓更是首位一屆比賽奪走兩面獎牌的香港網球手。



田徑方面，呂麗瑤於女子100米跨欄準決賽，跑出13秒52佳績，排名第10。香港網球代表隊成員將於星期一返港。





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