14歲天才前鋒摧毀林柏特　利物浦吼到實！

車路士新帥林柏特，剛帶領車仔展開季前集訓，首場熱身賽作客愛爾蘭波希米亞人，竟然被逼和1:1，堅乜面都冇晒。車仔呢場賽事雖派出唔少副選同新仔落場，但對手一樣畀唔少新秀上陣，其中年僅14歲嘅高大前鋒伊雲費格遜後備上陣，面對勁敵毫不怯場，完場前仲展現無窮足球智慧，帶領球隊打和英超勁旅，難怪賽後領隊爆料，話大把英超大把球隊都對佢有興趣，當中包括歐聯冠軍利物浦！



波希米亞人來自愛爾蘭，計級數同車仔爭得遠，但有機會鬥車仔，眾將個個多走一步創造奇迹，其中伊雲費格遜值頭係今戰亮點。呢名只得14歲嘅射手，雖然年紀細細但已經頗為高大，從外表睇完全唔似未夠15歲；而於67分鐘後備入場後，仲同前鋒拍檔不斷於前線配合製造機會，表現甚為成熟。



呢名愛爾蘭U15隊長，已經跳級踢緊U16國家隊，有豐富國際賽作戰經驗。於完場前波希米亞人打突擊，面對隊友中場質直線，伊雲費格遜巧妙踢過來球，讓個波畀位置更靚嘅隊友衝前勁射入網，比起親自起腳射入，伊雲費格遜年紀小小已咁成熟，睇到佢足球智慧非凡。



賽後波希米亞人領隊朗治大讚伊雲費格遜：「可以對車路士機會好難得，所以我決定畀伊雲費格遜後備落場，因為佢值得有呢個機會。佢出場後同隊友嘅配合好好，表現完全唔似得14歲，未來前途無可限量。我哋希望佢留隊留得愈耐愈好，但依家已經有大量英超勁旅睇實佢，當中包括利物浦，未來肯定可以成為巨星。」



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