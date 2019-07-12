港超聯　足總回應：無要求球會畀按金

香港足球總會周五（12日）下午就夢想FC日前透過facebook專頁發放之聲明作書面回應，表示從未要求夢想FC或其他港超球會存入按金。全文如下：



香港足球總會(「足總」)回應有關夢想FC於2019年7月11日發表的公開聲明，因夢想FC收到足總通知要求存入港幣二百萬元按金而退出香港超級聯賽事宜。



1.按亞洲足球協會及足總球會牌照的要求，職業聯賽中的球會必須提交球會財政穩健及球會並沒有拖欠球員或員工任何款項之證明文件。因收到夢想FC未能支付球員款項的傳聞，故本會要求該會提供已付款的證明，惟該會未能在48小時內提供有關證明文件。



2.足總董事會於2019年6月17日的會議中討論，如任何一間球會未能保證有足夠資金及能保障球員及員工免受欠款的影響，足總可要求該會存入按金。雖足總曾討論該事項，但足總沒有向2019-20季度的香港超級聯賽球會提出收取按金之要求。



3.足總並沒有要求夢想FC或其他任何香港超級聯賽的球會存入按金的要求。



4.足總董事會將於2019年7月15日星期一的會議上，討論就夢想FC退出香港超級聯賽的申請及參與來季的甲組聯賽之要求。