巴塞簽20歲日本新人王　要佢増磅特訓

想做「地上最強」，單靠靚仔係唔夠嘅！日職鹿島鹿角20歲新星安部裕葵，星期五(12日)確認轉投西甲巴塞隆拿，簽約3年，呢個東京奧運骨幹成員為咗適應歐洲賽事對抗性比較強，近期已經開始日食6餐嘅「増磅特訓」！



同東網幾日前嘅報道一樣，今次巴塞開出200萬歐元(約1,759.7萬港元)轉會費，年薪25萬歐元(約220萬港元)，羅致喺美洲國家盃嶄露頭角嘅安部裕葵，佢要先落B隊踢2年西丙。



上星期六(6日)傍晚鹿島鹿角主場對磐田山葉場聯賽，變成咗呢個10號仔嘅日職告別戰。為免受傷令轉會節外生枝，「本田圭佑徒弟」安部裕葵只係出任後備，到下半場29分鐘先出嚟亮相，接受一下歡呼，結果鹿島憑對手擺烏龍，同埋小池裕太一個超靚、又超奇怪嘅符碌波輕取榜尾嘅磐田2比0，成為日職首支達成500勝嘅球隊，開開心心為安部裕葵送行。



1999年1月28日生於東京嘅安部裕葵，4歲時受哥哥影響開始踢波，後加入本田圭佑同平和不動產合作搞嘅S.T.FOOTBALL CLUB受訓，高中嗰陣隻身遠赴廣島，入讀足球名校瀬戸内高中，2016年9月24日加入鹿島鹿角，係本田足校第一個轉職業嘅學員，堪稱系出名門。當時安部裕葵對自己可唔可以躋身職業，似乎唔係抱有好大信心，話明假如失敗的話，就會「放棄足球，入去早稻田大學讀書」，好彩鹿島識貨畀份職業合約佢，先至成就一個《足球小將》式傳奇。



安部裕葵知多啲



出生──1999年1月28日生於東京。



身體數據──身高1米71、體重65公斤、血型O型。



増磅──為增加體重提高對抗能力，日食5餐，練習後晚飯前練習，喺宿舍都攞個飯糰嚟食，變相一日6餐。



魚肉──舊年起，由食肉派變成食魚派，飲食更健康。安部笑言：「兩種都係肉。」



靚仔──接受幾家女性雜誌採訪時，都否認自己係靚仔：「内田篤人同土居聖真就係，我一定唔算。」



理科男──雖然父母都係擅長人文學科，安部就喜歡科學類，老師讚佢成績非常好。



嚴母──安部承認媽咪對佢嘅要求非常嚴格，即使唔去睇波，都會留意網上對囝囝嘅評價，有乜唔妥就馬上會打電話教訓一番。



拍拖──入讀瀬戸内高中嗰陣，雖然有大把空閒時間可以追女仔，但係佢情願選擇一個人努力加操，理由係「我去廣島唔係為咗拍拖」。



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