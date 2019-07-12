勁揪！余浩彥「碌」贏日本仔

「第二十屆亞洲學校保齡球錦標賽」一連5日於南華體育會保齡球場館舉行，是次賽事吸引14個國家或地區共122位選手參賽。香港保齡球隊代表余浩彥於個人優秀賽，力壓兩位日本好手贏得金牌，今屆賽事以1金1銀作結。



上屆1金1銀得主余浩彥夥拍謝晉軒於雙人賽贏得銀牌，今年他與新拍擋麥紹岐再接再厲，同樣在雙人賽以第二名完成，周二率先為香港贏得一面銀牌。二人之後以頭16位身份晉級今日（12日）舉行的個人優秀賽，麥紹岐最終以第6名完成，余浩彥則愈戰愈勇，排第三名晉身準決賽，並以247分擊敗日本的菅野直人與第一名的畑秀明上演爭金戰。



開段畑秀明連續打出6次全中領先49分，余浩彥力追下首局僅落後13分。第二局戰況更激烈，畑秀明於第4輪錯失補中，埋下輸球伏線，最終余浩彥成功以總分465（兩局比分為217及248分）比464反勝對手贏得金牌。





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