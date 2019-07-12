韋斯布克投火箭拍夏登　冇人睇好喎

NBA繼續癲呀！今個夏天，喺NBA嘅轉會市場接連爆出一單又一單重磅交易，之前已經有大帝同一眉組湖人雙巨頭，仲有李安納加PG喺快艇聯手，以至KD杜蘭特同艾榮喺籃網組聯盟。直到今日，最新消息係雷霆同意將陣內首席球星韋斯布克同火箭交換超級控衞基斯保羅，新季大家將會見到占士夏登拍住韋斯布克做隊友，雖然都係強強聯手，不過外間對於呢個組合充滿質疑，唔多睇好囉！



根據《ESPN》報道，雷霆已經同火箭達成協議，雷霆會用韋斯布克交換CP3，另加火箭喺2024同2026年嘅首輪選秀權，而雷霆亦會得到兩隊喺2021同2025年首輪選秀權嘅交換權。查實自從保羅佐治宣布離開雷霆之後，後者就已經計劃好出售主力重建球隊，依家將韋斯布克交易走，絕對係符合球隊未來發展方向。



值得一提，夏登同韋斯布克以前都喺雷霆做過隊友，仲曾一齊打入總決賽，依家相隔7年再喺火箭重聚，仲要係兩人都已經貴為MVP級球星，消息話佢哋私下都做咗唔少功夫促成今次交易，似乎佢哋對新季都充滿期待。



不過，外間就唔算太過睇好呢對得分狂人組合，其中ESPN數據專家楊格就話：「呢十年來效率最高嘅高控球量後衞，同呢十年效率最低嘅高控球量後衞做隊友，好有意思，但我唔睇好囉！」另邊廂，火箭最大粉絲論壇官方表示：「呢個係莫雷火航生涯最差交易，換轉係我一定唔會咁做。」事實上，兩大巨星都係要拎波進攻嘅球員，反而最能控制形勢嘅CP3就被交易走，到時隊波失去節奏，都會好麻煩。