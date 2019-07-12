冇得睇機械人舞喇　38歲高治掛靴喇

前英格蘭國腳前鋒高治宣布退役喇！呢位前利物浦射手今晚喺社交網表示：「經過成個夏天嘅慎重考慮，我決定退役。精彩嘅比賽畀咗我一切，感謝所有幫過我，令我去到呢個高度並且停留好耐嘅所有人！」



身高達兩米嘅巨人中鋒高治，雖然身高腳長，但佢除咗頭槌出色，其實腳下功夫一樣唔曳，而佢留畀球迷最深刻印象一定係佢入波之後跳機械人舞，雖然舞姿有多少生硬，但就堅係似足機械人，令球迷睇見個個都開心。



喺熱刺出身嘅佢，球員生涯仲效力過昆士柏流浪、阿士東維拉＇樸茨茅夫、諾域治、修咸頓等，2005年加盟利物浦令佢球員生涯步上高峰。05年夏天，高治以1,050萬歐元投效利物浦,喺「紅軍」3年，佢為球隊上陣135場射入42球，並為「紅軍」贏得06年足總盃同07年社區盾。08年離開利物浦之後，高治繼續佢球壇浪人生涯，先係回歸樸茨茅夫，然後又返過熱刺，直到2011年轉投史篤城，佢終於定落嚟，一踢就踢咗7季半，期間仲跟隨球隊降落英冠，然後喺今年年初加盟般尼，再嘗英超滋味，只係出場6場未有入波，稍為失望。



雖然球技未算最頂級，但高治鬥志同態度都係受人讚賞，而佢代表英格蘭國家隊上陣42場射入22球，入球比率相當唔錯，依家正式掛靴，相信都冇乜遺憾。





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