很想要吧！意甲小將孭AV女星簽名袋搶Foc

球星都係人，雖然平時會被球迷當偶像去崇拜同追星，但其實離開球場之外，佢哋都一樣會有自己偶像，一樣有想追星時刻。就好似意甲阿特蘭大嘅22歲中場馬迪奧比辛拿，近日喺球隊開操返球場報到嗰陣，竟然孭住個有著名成人電影網站《Pornhub》標誌嘅環保袋，而更搶眼嘅係個袋竟然有大量成人AV女優簽名，一時間搶盡全場風頭，贏盡隊友同球迷豔羨目光，真係想問佢一句：「點解這些機會不是我的？」



22歲嘅意大利中場小將馬迪奧比辛拿，上季合共為阿特蘭大上陣12場，對於球隊勇奪季軍，佢算係有一定貢獻啦！本來名氣唔大，就算日前球隊開操，佢都唔會係現場球迷焦點，不過當佢拎住呢個擁有包括著名AV女星Mia Khalifa嘅簽名環保袋現身，果然即刻成功搶Foc，成為球迷網民熱話，人人都讚佢個袋得意有趣。今次馬迪奧比辛拿成功出位，唔知今季會唔會有更多機會落場，第時可以紅過Mia Khalifa呢？



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