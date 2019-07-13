主場爭金！柔道小將越級挑戰亞洲強敵

「香港亞洲盃青年及青少年柔道錦標賽2019」將一連兩天（13至14日）假天水圍天瑞體育館舉行。香港將派出34位新秀參賽。其中，澳門站賽事銅牌得主梁曉楓除出戰青少年賽事外，還越級挑戰青年賽事，他明言誓要為港爭標，不勝無歸。



亞青賽是亞洲柔道界盛事，屬世界排名暨奧運計分賽，故吸引了來自16個國家或地區逾百名運動員來港競逐。香港代表隊早前在澳門站豪取1銀5銅佳績，足證本地運動員實力毫不遜於傳統柔道強國。今次回到主場作戰，香港隊派出的34位優秀年輕柔道手定必力求再創高峰。為嚴陣以待，他們現正在烏溪沙青年新村集宿受訓，以最佳狀態迎接這場重要賽事。



剛在澳門站青少年組55公斤以下級別賽事奪得季軍的梁曉楓，今次回到主場將出戰2項賽事。其中，他嘗試越級挑戰青年60公斤以下組別賽事。縱使面對年齡和體重都高於自己的對手，「曉楓」揚言毫不畏懼，並會憑著「復仇者」的精神遇強愈強。他今次的目標是兩項賽事均能奪標，希望藉此提升技術，將來代表香港成人隊征戰國際賽。



將出戰青年組60公斤以下級別賽事的黎耀朗，亦剛從「濠江」摘銅歸來，他認為這面獎牌增為他添了信心：「令我發覺係可以同其他外國選手打到最後，甚至可以贏埋佢哋。」「耀朗」上兩屆在亞青賽皆奪亞，今次目標更遠：「當然係想再一次衝擊金牌，為香港增光。」



而即將競逐女子青少年57公斤級別賽事的林妙婷指，澳門站賽事能好讓運動員熱身，使她瞭解到青年組賽事的難度和挑戰，她能好好利用機會調整心態迎接不同對手。這名前屆銀牌得主希望比賽中能發揮出「搏盡無悔」精神：「期望自己有更好嘅狀態同表現，令自己唔好後悔。」



賽事簡介

名稱：香港亞洲盃青年及青少年柔道錦標賽2019

時間：7月13至14日上午9時開始

地點：天水圍天瑞體育館

參賽隊伍：南韓、日本、蒙古等16個國家或地區

賽事組別：青少年組（男女子各8組）、青年組（男女子各7組）

入場費：賽事免費入場，歡迎市民入場觀看





Follow The Club IG一齊撐本地運動員！

http://bit.ly/2BuBfCU



Follow東網體育IG一齊撐本地運動員！

http://bit.ly/2EYxoRh



東網體育FB同你追實體壇每個精彩時刻！

http://bit.ly/2ecTF2A





立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh