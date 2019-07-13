癲晒喇！里昂都破紀錄買丹麥超新星

今個暑假仲有排玩，但轉會市場已經愈轉愈激，好似皇馬、巴塞都不斷大手買人，只係大家估唔到係，法國除咗富豪班霸巴黎聖日耳門之外，就連里昂都不斷豪爽出手買新兵，今日佢哋就用破球會紀錄嘅3,000萬歐元從意甲森多利亞買入丹麥新星守將佐基姆安達臣，似乎想挑戰PSG霸權喎！



本來話3,000萬歐元買人，聽落其實都唔算太貴，不過擺到落法甲，仲要只係里昂身上，原來已經打破咗佢哋本月中由里爾簽入巴西中場泰亞高文迪斯嘅2,650萬歐元球會轉會費紀錄。要知道呢位23歲丹麥後衞至今連大國腳都未做過，值唔值真係好難講囉！



講番里昂，自從球會更換咗個巴西管理團班底，由前巴塞左閘施雲奴做教練，球會名將罰球王祖連奴比南布肯奴攸體育總監，組軍就勁積極。佢哋今夏先後賣走中場尼當比利畀熱刺，以及費蘭特文迪畀皇馬，夾埋收咗超過1.2億歐元做轉會費資本，依家用番晒嚟買人，希望真係可以增強實力，等法甲唔好再畀PSG獨大啦！



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