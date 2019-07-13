【黃昏直播】水手主場食硬紅鑽？
2019年07月13日 08:00
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星期六黃昏時間有一場日職傳統大戰，由近期主場戰績極佳的橫濱水手迎戰浦和紅鑽，水手去年改由前澳洲國家隊主帥普斯迪高路接手後，表現漸入佳境，尤其主場出戰更加利害，球隊近5次主場全勝，前線三叉戟艾迪加祖尼奧、馬高斯祖利亞、仲川輝人，共射入10球只失2球。
浦和紅鑽近況一般，近8場聯賽2勝1和5負，而且他們對水手往績曳，只得1勝4負，水手明顯格食格，主勝不容錯過。
名家：財哥
直播表
周六9:00am 美職 侯斯頓戴拿模 Vs FC洛杉磯
無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台
周六11:00am 美職 洛杉磯銀河 Vs 聖荷西地震
無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台
周六6:00pm 日職 大分三神 Vs 北海道札幌岡薩多
有線604、603台
周六6:00pm 日職 橫濱水手 Vs 浦和紅鑽
有線662、602台
周六7:00pm 熱身賽 珀斯光輝 Vs 曼聯
Now 640
周日8:00am 美職 明尼蘇達聯 Vs FC達拉斯
無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台
周日10:00am 美職 皇家鹽湖城 Vs 費城聯
無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台
周日10:00am 美職 溫哥華白帽 Vs 肯薩斯體育會
無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台
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