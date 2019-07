【黃昏直播】水手主場食硬紅鑽？

唔止足球睇波,仲有24小時滾動賠率,即時體驗:https://bit.ly/2UmNL0L



星期六黃昏時間有一場日職傳統大戰,由近期主場戰績極佳的橫濱水手迎戰浦和紅鑽,水手去年改由前澳洲國家隊主帥普斯迪高路接手後,表現漸入佳境,尤其主場出戰更加利害,球隊近5次主場全勝,前線三叉戟艾迪加祖尼奧、馬高斯祖利亞、仲川輝人,共射入10球只失2球。



浦和紅鑽近況一般,近8場聯賽2勝1和5負,而且他們對水手往績曳,只得1勝4負,水手明顯格食格,主勝不容錯過。



名家:財哥



直播表



周六9:00am 美職 侯斯頓戴拿模 Vs FC洛杉磯

無綫 myTV Gold 302;Now 639;有線655、615台



周六11:00am 美職 洛杉磯銀河 Vs 聖荷西地震

無綫 myTV Gold 302;Now 639;有線655、615台



周六6:00pm 日職 大分三神 Vs 北海道札幌岡薩多

有線604、603台



周六6:00pm 日職 橫濱水手 Vs 浦和紅鑽

有線662、602台



周六7:00pm 熱身賽 珀斯光輝 Vs 曼聯

Now 640



周日8:00am 美職 明尼蘇達聯 Vs FC達拉斯

無綫 myTV Gold 302;Now 639;有線655、615台



周日10:00am 美職 皇家鹽湖城 Vs 費城聯

無綫 myTV Gold 302;Now 639;有線655、615台



周日10:00am 美職 溫哥華白帽 Vs 肯薩斯體育會

無綫 myTV Gold 301;Now 638;有線654、614台



