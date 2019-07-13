港超聯　標流3子北上富力R＆F試腳

新一季幾可肯定重返港超的標準流浪，周六（13日）下午透過球隊facebook專頁宣布，未來將與富力R&F加強在青訓工作方面之合作，並安排旗下3名年青球員鄧樂文、鍾昇霖和謝偉俊，北上隨富力R&F「試腳」。標準流浪總監李輝立表示：「對幾個後生仔嚟講，呢次係好難得嘅機會，博到一紙合約當然好，就算未能如願，可以開吓眼界，開季前操弗啲自己都唔錯呀！畀心機啦！」



因中甲球隊梅州客家陣中港將徐宏傑之關係，令不少國內球圈人士認識到標準流浪，乃青訓搖籃，據李輝立透露是次與富力R&F之合作，在有關人士穿針引線下，可謂一拍即合。「多得徐宏傑啦！多得佢喺上邊咁生性，令標準流浪都多咗國內球圈人士認識，知我哋一直以嚟資源唔多，但喺青訓方面都算有唔錯嘅成績。今次安排佢哋3個上去試吓，可以話係一個試點，咩結果都好，我相信對之後嘅合作，都可以起到正面嘅作用。」「立立」謂。



「立立」指出早於前季作客富力，個別標準流浪球員的表現已被主隊教練團留意到，故今次北上試腳3子中，包括了曾在燕子崗入波的鄧樂文。「佢哋3個同標準流浪都有合約嘅，如果今次係得到富力垂青嘅咪轉會囉，唔得咪畀心機喺香港踢，將來有機會再試過，無損失嘅。」



李輝立補充謂富力R&F會方已答允，在下月出外集訓期間，借出訓練場槷供標準流浪使用，為此深表感激。

