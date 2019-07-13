馬體會喪追7億　向FIFA告巴塞基沙文

雖然巴塞已官宣法國前鋒基沙文成功轉會，不過事件仲有後續，馬體會將向國際足協狀告巴塞同基沙文！巴塞等到7月1號，基沙文嘅解約金由2億歐跌到1.2歐嘅時間出手買人，本身咁樣並冇問題，但馬體會認為巴塞於3月已經私下接觸球員，已經違反國際足協條例；而基沙文同巴塞明顯當時已達成加盟協議，所以巴塞要畀2億歐違約金，已非1.2億歐元，照馬體會講法，巴塞仲爭佢哋8000萬歐（約7億港元）。



馬體會會長施利素認為，巴塞同基沙文極有問題：「既然我哋決定控告佢哋，手上當然係有證據。既然有證據，梗係要向巴塞追討正確嘅轉會費。巴塞決定咁樣做，馬體會會奉陪到底。至於基沙文，佢嘅態度令我好失望。雖然佢想走，但到最後一刻先出聲。巴塞得到一名偉大球員，馬體會唔想佢走，但基沙文做咗決定。咁呢個決定係啱定錯，未來自有判斷。」



西班牙《阿斯報》報道，馬體會肯定會向FIFA告巴塞同基沙文，同時透過埋民事訴訟雙管齊下，以追番8000萬歐元轉會費。國際足協明確指出，唔畀球會接觸合約年期超過半年嘅球員，馬體會若有證據巴塞同基沙文早有接觸，或者有望勝出訴訟。



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