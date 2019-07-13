【有片】貝碧托夫鬼影控球　搞囡囡後面

前曼聯射手貝碧托夫雖然已經掛靴，但技術並冇生疏，佢近日一時技痕，喺屋企玩控球，表演一下突發式「控波救人」。



當時呢位保加利亞名宿「的的」下波，而囡囡就坐定定，背住佢玩泥膠。貝碧托夫其中一下可能用力過度，搞到甩腳，皮球笠過自己，眼見就快省中囡囡後腦，佢回身使出一招大鵬展翅，高難度控球，成功化險為夷，而囡囡完全感覺唔到自己幾乎食波餅，可見貝碧托夫控球技術達到「鬼影靜音」境界。



貝碧托夫似乎都好滿意自己今次「拯救」咗囡囡，將影片放上社交網，話為咗女兒，可以發揮出小宇宙。



不過，呢一幕又咁啱會拍到片，令人懷疑佢早有預謀，想證明自己寶刀未老，但囡囡慘成「實驗品」。



38歲嘅貝碧托夫球員時代，曾被嘲諷為「Hea碧」，皆因佢速度比較慢，跑動範圍比較細，但勝在個人技術出眾，踢法非常瀟灑，一兩下細膩動作，可以玩到對方守將陀陀擰。



貝碧托夫今次喺企屋淺窄空間之中，做出高難度控球，再次突顯佢大師級架功，難怪曼聯球迷叫紅魔鬼管理層邀請貝碧托夫加入教練團，教下盧卡古點樣控波。



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