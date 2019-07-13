巴塞推「尼馬優惠計劃」　PSG任揀！

基沙文加盟單嘢手尾都未清，西甲巴塞隆拿又着手解決回購尼馬單煩到嘔嘅交易，今次佢哋開出一個「4揀3加現金計畫」，希望氹到巴黎聖日耳門放人。



據《圖片報》爆料，因為近期轉會交易劑劑杰，由「地上最強」變咗「地上最煩」嘅巴塞，的起心肝希望盡快解決埋回購尼馬單嘢，安安心心咁開操，於是向聖日耳門提出一個「4揀3加現金計畫」，希望用菲臘比古天奴、烏姆迪迪、奧士文尼迪比利或尼爾遜施美度做交易籌碼，當然仲要搭啲現金，從而促成呢單轉會。



呢個尼馬交換計畫，明顯比巴塞最初提出嘅建議有誠意得多，聖日耳門原本叫價係3億歐元，巴塞就還價用菲臘比古天奴加1億歐元現金，即係古天奴值2億歐元。聖日耳門班老細雖然人傻錢多，都未衰到白癡嘅程度，自然一口拒絕。



新計畫表面睇比較合理，問題係聖日耳門計過數，要任何3個巴塞球員嘅總年薪，都肯定高過尼馬，支出不跌反升，所以必須認真考慮。初步消息話，PSG可能要求1.3億歐元現金至應承，睇怕兩間會又要拉鋸一排。



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