主場發威！港柔道小將擸4牌攞頭威

一連兩天舉行的「香港亞洲盃青年及青少年柔道錦標賽2019」正式開打！周六（13日）率先在天水圍天瑞體育館上演青少年組別賽事。香港隊憑陳以琳、梁曉楓、黃正業和何樂怡的卓越演出，勇奪1銀3銅佳績，在本屆賽事為港打響頭炮！



亞青賽屬世界排名及奧運計分賽，吸引了來自16個國家或地區逾百名運動員來港競逐。香港隊早前在澳門奪得1銀5銅成績，今天（13日）回到主場迎接亞洲強敵成功延續勝績，在青少年組別奪得1銀3銅。男子組方面，黃正業和梁曉楓分別在50及55公斤級別中奪得銅牌。而女子組的陳以琳和何樂怡分別在48公斤級別摘得銀牌和銅牌。其中，「以琳」在初賽擊敗蒙古和新加坡選手，連過兩關後在決賽僅敗給柔道強國南韓運動員奪亞。



第一天賽事完結後，大部分青少年運動員可稍作休息，唯獨銅牌得主梁曉楓仍需回到烏溪沙青年新村繼續專注準備明天（14日）的賽事，因為他將越級挑戰青年組比賽。「復仇者曉楓」指，雖然對贏得青少年組獎牌感到十分振奮，但仍然未敢鬆懈，因為明天面對60公斤級別的對手將面臨極大挑戰。不過他認為自己擁有速度優勢，希望藉此把握機會進攻。他坦誠表示，越級挑戰會令負擔更大，但仍會努力一戰，期望最少能贏一至兩場比賽。



除了梁曉楓外，香港青年組的獎牌希望，還落在劉樂添、周嘉祐、黎耀朗、林妙婷等猛將身上。香港運動員將努力爭取佳績，為港增光。





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