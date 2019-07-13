【有片】普巴絕妙後腳助攻　佢仲有魔性

曼聯今夏首場季前熱身賽，旗開得勝，盛傳鬧離隊嘅保羅普巴，出奇做齣好戲，以一招後腳靚助攻，幫拉舒福特入波，協助曼聯以2:0擊敗珀斯光輝。



曼聯飛到澳洲集訓，領隊蘇斯克查玩「上下半場大不同」，正選陣容收起晒迪基亞、保羅普巴、盧卡古、拉舒福特等主力，貴價新兵雲比沙卡亦先做後備。



另一位新兵丹尼爾占士擔正，仲有鍾達希、達洛治、安達斯彭利拿、杜安薛比等小將，配合3位常規球員菲爾鍾斯、尼曼查馬迪、艾舒利楊格打頭陣。效果當然麻麻地，以混戰居多，幾乎製造唔到有威脅攻勢，上半場打和0:0。



下半場一開波，曼聯已經換晒11位球員，出番保羅普巴、桑馬達、拉舒福特、雲比沙卡等主力，氣勢返晒嚟，保羅普巴立即遠射，可惜斜出。



呢位法國球星踢到60分鐘，盡顯個人創造力，突然以一下美妙後腳傳波，拉舒福特禁區內接應，轉身抽射入網。最後階段，紅魔小將格拿後備上陣2分鐘，遠射得手，曼聯贏2:0。



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