「嘉諾Sir」同大家見證王者誕生

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本年度「賽馬會青少年聯賽足總盃」U15、U16及U18決賽，周日（14日）早上11時開始一連3場假蒲崗村道公園人造草1號場舉行，賽事不設門票，歡迎各界人士到場為香港足球之「未來」打氣。未能入場之球迷，則可透過on.cc東網或facebook專頁《我撐本地波》觀看直播。現在就由屆時擔任嘉賓評述的「嘉諾Sir」郭嘉諾，為大家分析一下3場大戰啦！



【U15決賽●傑志Vs九龍城】



各位球迷朋友，大家好，我係郭嘉諾。U15嘅球員，即係2004年出世，香港呢個年齡層表現最突出嘅球員，基本上喺晒傑志、九龍城同香港飛馬3隊波度，好多都有入選香港U15，而我對佢哋係非常熟悉，因為佢哋由當初港隊選拔，到訓練同出賽，都係我一手一腳負責嘅，前前後後都差唔多3年咁耐。



先講傑志，佢哋好多球員都有踢香港隊，特別喺防守位置上，主力之一嘅香港隊雙隊長張譽倫，佢爸爸係台灣人，好支持佢踢波，喺後防演出好有大將之風，喺傑志拍住嚴啟倬，守得好穩陣，呢點正正喺傑志攞「賽馬會青少年聯賽（U15-甲組聯賽）」冠軍，全季只失8球反映出嚟。除咗後防，佢哋中場都有一位好出色嘅球員，就係Sogho！呢位港日混血兒中文名叫趙聡悟，腳法好好，4強戰佢都入咗1球，幫傑志2比0淘汰香港飛馬。



好多人見到九龍城今季嘅戰績，都會覺得好驚訝，點解一支區隊可以大爆發，勇奪聯賽季軍後，喺足總盃晉級路上仲場場大炒。其實，九龍城嘅教練高俊喺1年前入主，之前好多喺其他球隊跟過「高Sir」嘅球員都跟番佢，當中不乏好好嘅球員，仲要係香港隊主力，好似中場球員何瀧浩腳法細膩，係香港隊雙隊長之一，將來必成大器！另外李梓軒速度高，入球能力亦強，另外「10號仔」曾昭灝喺中、前場往往產生到好大威脅。



總括而言，今場波大家可以睇到全港大部分表現超班嘅U15球員，兩隊喺聯賽都入到過百球，但同時防守力亦都好強，呢場強強對碰一定會好好睇，我非常期待！（開賽時間：上午11時）



【U16決賽●元朗Vs南華】



呢場有我帶咗一年嘅元朗，喺「賽馬會青少年聯賽（U16-甲組聯賽）」攞第4嘅元朗，雖然陣中未有球員入選香港隊，但佢哋由16強開始，演出一路都畀到人驚喜。整體表現咁出色，一大關鍵係教練龍震宇，多年嚟一直好畀心機去帶隊，由U12開始一直帶到依家，全隊夾關夾熟。隊長林穎峰，同中場羅天朗都值得大家留意佢嘅表現。



「賽馬會青少年聯賽（U16-甲組聯賽）」排名高元朗1位攞季軍嘅南華，陣中都有唔少香港隊球員，好似佢哋門將顏翱天，同時亦係男拔門將嘅佢，身手了得，特別係喺撲救12碼方面，幾有心得。另一位香港隊球員，司職右翼李卓軒，身形好好，而且得到會方器重，15歲之齡就已經亮相甲組賽事。



今場到底係擅長踢整體戰嘅元朗贏？定陣中有唔少技術型球員嘅南華可以封王？我都好想知，大家到時記得捧場啦！（開賽時間：下午1時30分）



【U18決賽●南區Vs傑志】



若果睇2001年出世嘅球員，最好嘅都係踢車路士足球學校（香港）、太陽飛馬，同埋南區，而傑志就有好多出色嘅「02年球員」，咁多年嚟幾隊都係爭崩頭。後來太陽飛馬退出咗，啲球員都去晒其他隊，好似于楊就先後效力南區同傑志，而陳晉一更加為傑志喺亞冠盃外圍賽上過陣。



先講講上屆冠軍南區，喺港超南區係一支好多球迷支持嘅區隊，佢哋嘅青訓梯隊成績亦非常好，好似U18咁就貫徹到港超隊穩健嘅比賽風格，教練劉華傑同「大佬」沈國輝帶得好成功，佢哋出眾嘅防守係喺聯賽登頂嘅最大本錢。球員方面，大家可以留意已經上咗一隊嘅鄭進泓，同埋伍啟睿，佢兩個發揮成點，係南區可唔可以成為「雙冠王」嘅關鍵。



上季屈居亞軍的傑志，今季捲土重來，陣中除咗好多球迷都認識嘅陳晉一同于楊之外，大家不妨多啲留意吓，司職翼鋒嘅唐曉峰嘅演出，佢有腳法、有速度，係香港少有嘅球員類型。仲有一位張廣然，佢之前喺對曼聯青年軍嘅比賽都入過波，好有膽識。



呢場絕對係青年軍級賽事嘅大戰，兩邊都唔係「o靚仔波」，期待合演一場好波畀廣大迷欣賞。（開賽時間：下午4時）





【7‧14「青少年聯賽（足總盃）」決賽日】



地點：蒲崗村道公園人造草1號場

上午11時●U15決賽：傑志Vs九龍城

下午1時30分●U16決賽：元朗Vs南華

下午4時●U18決賽：南區Vs傑志



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