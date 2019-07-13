【東體爭議】阿仙奴清走呢3人　即可翻生

阿仙奴缺乏資金增兵之餘，陣中仲有唔少「淤血」拖累球隊，令Fans非常不滿，根據《Sports Mole》調查顯示，有92%「廠迷」認為陣中最差球員係中堅梅斯達菲，要求會方必須出售呢位27歲德國國腳。



梅斯達菲之所以成為阿仙奴球迷眼中最乞人憎嘅球員，因為佢經常出現甩漏，被寸淨係識「眼神防守」。最經典例子係上季主場水晶宮，掛住舉手，被「最差前鋒」賓迪基頂入，終結358日英超入球荒。



之後梅斯達菲再犯嚴重錯誤，大安旨意等龍門出迎攞波，完全放棄追纏韋費特沙夏，結果後者單刀輕鬆射入，連累阿仙奴輸2:3，成為爭前4位失敗嘅一大主因。



至於乞人憎第2位球員係奧斯爾，有78%「廠迷」要求出售佢，皆因「奧燒」人工高，貢獻少，愈來愈Hea，賣走佢唔止清走「淤血」，仲可以獲得巨額資金買人。第3位係米希達利恩，佢由曼聯加盟以來，冇甚佳作，猶如透明人，無謂留隊獻世。



另一方面，阿仙奴球迷最想拿卡錫迪、奧巴美揚留隊，分別有98%及97%支持，最諷刺係一直傳會方計劃出售佢哋。



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