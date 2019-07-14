【非洲盃】尼日利亞光輝傳承

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非洲國家盃4強今晚爆發，幾支傳統勁旅埃及、喀麥隆，以及加納都提早出局，4強當中以3屆冠軍尼日利亞名氣最響，尼日利亞出產過不少巨星，但對上一次捧盃已經是2013年，今屆他們沒有大牌球星壓陣，機動打法反而踢出冠軍相。



超霸鷹現時以伊禾比為核心，這位阿仙奴翼鋒在國家隊改踢中場核心，表現可說是如魚得水，值得留意，伊禾比的叔叔大有來頭，他是94年非國盃冠軍英雄奧高查，今晚尼日利亞大戰阿爾及利亞，伊禾比當然希望延續叔叔的光輝。



●足球妹



直播表



周日11:00am 青少年聯賽足總盃

on.cc 東網



周日1:00pm 香港亞洲盃青年及青少年柔道錦標賽

on.cc 東網



周日6:00pm 日職 FC東京 Vs 川崎前鋒

有線662、602台



周一凌晨零時 非國盃 塞內加爾 Vs 突尼西亞

無綫 myTV Gold 301；Now 638、Now E；有線654、614台



周一3:00am 非國盃 阿爾及利亞 Vs 尼日利亞

無綫 myTV Gold 302；Now 639、Now E；有線655、615台



周一6:30am 美職 紐約紅牛 Vs 紐約城

無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台



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