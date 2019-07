【非洲盃】尼日利亞光輝傳承

唔止足球睇波,仲有24小時滾動賠率,即時體驗:https://bit.ly/2UmNL0L



非洲國家盃4強今晚爆發,幾支傳統勁旅埃及、喀麥隆,以及加納都提早出局,4強當中以3屆冠軍尼日利亞名氣最響,尼日利亞出產過不少巨星,但對上一次捧盃已經是2013年,今屆他們沒有大牌球星壓陣,機動打法反而踢出冠軍相。



超霸鷹現時以伊禾比為核心,這位阿仙奴翼鋒在國家隊改踢中場核心,表現可說是如魚得水,值得留意,伊禾比的叔叔大有來頭,他是94年非國盃冠軍英雄奧高查,今晚尼日利亞大戰阿爾及利亞,伊禾比當然希望延續叔叔的光輝。



●足球妹



直播表



周日11:00am 青少年聯賽足總盃

on.cc 東網



周日1:00pm 香港亞洲盃青年及青少年柔道錦標賽

on.cc 東網



周日6:00pm 日職 FC東京 Vs 川崎前鋒

有線662、602台



周一凌晨零時 非國盃 塞內加爾 Vs 突尼西亞

無綫 myTV Gold 301;Now 638、Now E;有線654、614台



周一3:00am 非國盃 阿爾及利亞 Vs 尼日利亞

無綫 myTV Gold 302;Now 639、Now E;有線655、615台



周一6:30am 美職 紐約紅牛 Vs 紐約城

無綫 myTV Gold 301;Now 638;有線654、614台



