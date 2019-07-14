【睇直播】集氣！香港「爭牌兵團」全力搶金

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一連兩天舉行的「香港亞洲盃青年及青少年柔道錦標賽2019」正式開打！周六（13日）率先在天水圍天瑞體育館上演青少年組別賽事。香港隊憑陳以琳、梁曉楓、黃正業和何樂怡的卓越演出，勇奪1銀3銅佳績，在本屆賽事為港打響頭炮！今日香港「爭牌兵團」繼續出擊，幾位獎牌希望亮相青年組賽事，試圖衝擊金牌！（東網on.cc或東網體育、《睇體》facebook專頁今午3時直播）



亞青賽是亞洲柔道界盛事，屬世界排名暨奧運計分賽，故吸引了來自16個國家或地區逾百名運動員來港競逐。香港代表隊早前在澳門站豪取1銀5銅佳績，足證本地運動員實力毫不遜於傳統柔道強國。今次回到主場作戰，香港隊派出的34位優秀年輕柔道手定必力求再創高峰。為嚴陣以待，他們現正在烏溪沙青年新村集宿受訓，以最佳狀態迎接這場重要賽事。



首日在青少年組55公斤以下級別賽事奪得季軍的梁曉楓，再度出擊，越級挑戰男子-60公斤級賽事，香港青年組的獎牌希望，還落在劉樂添、周嘉祐、黎耀朗、林妙婷等猛將身上，他們早前剛在澳門站掛上獎牌，今次在主場亮相，更有信心爭取佳績，為港增光。





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