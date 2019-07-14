【有片】中超恐怖飛腳踩心口　睇見都痛

2010年世界盃決賽，荷蘭中場尼祖迪莊一記穿心腿踢落沙比阿朗素身上，唔少球迷都記憶猶新，估唔到嚟到2019年，中超都成功複製呢個恐怖經典！話說尋晚中超有場江蘇蘇寧主場對上海上港，開波僅僅7分鐘，蘇寧球員葉重秋喺一次搶波竟然凌空施展一腳穿心腿，踢落上港球員楊世元心口，場面超恐怖。



楊世元事後當然即刻倒地不起，要接受治療，跟住就發現仍眼角被踢穿，波衫又畀對方波砵鞋釘踢爛，就連肋骨都有明顯傷瘀痕，認真離譜。球證之後將葉重秋以直紅趕出場，楊世元都因傷被換走，最後場波由上港大勝3比0。



賽後上港新聞官講番楊世元接受治療過程，話佢慘叫聲勁得人驚：「令人矚目驚心嘅外傷，球衣都被踩爛一大塊。換走之後，喺更衣室當隊醫用火酒為傷口消毒嗰陣，個慘叫聲勁恐怖。」



至於行兇嘅葉重秋，賽後都知衰，喺網上公開道歉：「喺呢度我真誠向楊世元致歉，對唔住。我為呢個動作感到愧疚，對球員嚟講，呢個係一個傷害性動作，係最唔應該出現嘅。我已經深刻反省自己，無論球隊作出任何決定，我都尊重！再次向楊世元道歉，對唔住！」起碼都知衰，不過對手受傷就補唔番囉！



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