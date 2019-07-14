尼馬又出賤招　一句說話羞辱PSG

巴西球星尼馬想返巴塞隆拿，根本係個公開秘密，衰在巴塞畀錢一直未到價，加埋佢所屬嘅巴黎聖日耳門(PSG)又唔多想放人，搞到尼馬家陣喺PSG情況都幾尷尬。為咗逼令PSG放人，尋日呢位27歲球星喺巴西出席一場五人賽之後，受訪時講起佢球員生涯最特別時刻，佢竟然答話幫巴塞炒起PSG 6比1喎，咁唔畀面老闆嘅說話都講得出，似乎預咗同PSG反面喎！



尼馬為咗離隊返巴塞，真係無所不用其極，今次佢受訪就答話：「最特別係幫巴西贏得奧運冠軍，之後就梗係當我哋(巴塞隆拿)對PSG射入第6球嗰陣，我有一種前所未有感覺。」之後再被問到喺更衣室最佳時刻，尼馬又重覆多次：「當我喺巴塞淘汰PSG嗰陣，真係太特別，我哋成個更室都癲晒，我哋太開心喇，我認為嗰個就係我哋所有人有過嘅最佳感受。」



另一方面，尼馬仲喺個人IG發放一段視頻，段片最抵死係佢着住件巴塞波衫，展示出個巴塞會徽，然後仲講咗句：「任何針對你嘅攻擊都唔會成功。」有西班牙傳媒就認為，段片畀人感覺係佢認為冇人阻到佢重返巴塞囉！

賽後上港新聞官講番楊世元接受治療過程，話佢慘叫聲勁得人驚：「令人矚目驚心嘅外傷，球衣都被踩爛一大塊。換走之後，喺更衣室當隊醫用火酒為傷口消毒嗰陣，個慘叫聲勁恐怖。」



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