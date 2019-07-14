哪有錢？阿仙奴話要高價買N比比

英超勁旅阿仙奴由前領隊雲格開始，以至現任領隊艾美利一向都揸緊量入為出宗旨去買人，總之唔會冒險買貴貨。不過，近日著名嘅法國《隊報》就報道，話阿仙奴打算開價8,000萬歐元，求購法甲里爾前鋒尼高拉斯比比，只係英國《BBC》方面就一句篤爆：「阿仙奴邊有咁多錢買人吖！」秒殺「兵工廠」球迷心情。



來自科特迪瓦嘅尼高拉斯比比，現件24歲，上季喺法甲入咗22球兼有11次助攻，入波數字喺法甲僅只巴黎聖日耳門超新星基利安麥巴比。據聞除咗阿仙奴外，包括PSG、曼聯、利物浦同拜仁慕尼黑都對佢有意，開價去到接近7,500萬歐元，根本就算阿仙奴畀得起錢，人哋都未必肯嚟囉！



再者，英國《BBC》記者奧尼史甸就喺社交網寸爆回應：「消息人士同BBC體育講，阿仙奴根本冇向里爾開價買尼高拉斯比比，更加冇報道入面所講咁多錢去簽尼高拉斯比比啦！」畀着你係「廠迷」，肯定聽見都好心淡。



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