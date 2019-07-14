科拉尼、趙聡悟兩球！傑志奪U15足總盃

「賽馬會青少年聯賽足總盃」周日（14日）於蒲崗村道公園人造草1號場舉行，頭場U15組別由傑志對九龍城，「藍鳥」憑科拉尼、趙聡悟各入兩球，以4比2擊敗九龍城，捧走足總盃。



開賽僅2分鐘，傑志便成功打開紀錄，趙聡悟把握對手門將楊樂琛解圍不遠抽入，助球隊取得領先優勢。落後的九龍城隨即作出回應，8分鐘九龍城隊長何瀧浩左路扭過兩名守衞後橫傳，黃偉駿門前撞入，追成1比1。4分鐘後，向宇庭接應傳中彈射得手，九龍城反超前2比1。落後的傑志於17分鐘差點追平，張譽倫接應角球第一時間起腳，惜被楊樂琛飛身救出。6分鐘後，科拉尼把握對手後防失誤，第一時間射入，助「藍鳥」扳平比數。29分鐘，趙聡悟憑一己之力殺入禁區勁射破網，助球隊再次領先對手。40分鐘，甘智健偷得皮球後抽射，門前的烏天賜加一腳，惜角度太正被楊樂琛沒收，「藍鳥」維持3比2回更衣室。



換邊後，九龍城積極反撲，54分鐘李澤峰接應角球在對手力壓下跳頂，被傑志門將張桂華抱實。未能收復失地的九龍城差點被傑志再度攻破大門，69分鐘先有趙聡悟直射罰球，隨後再有科拉尼燙射，均未能命中目標。3分鐘後，科拉尼左路壓入禁區起腳，同樣未能射破楊樂琛的十指關。補時階段，科拉尼接應嚴啟倬橫傳後抽入，為「藍鳥」鎖定4比2勝局，奪得今屆足總盃冠軍。



賽後傑志主教練游錦良表示球隊雖然今仗未能「夫添」應戰，幸好球員在恆常訓練中十分投入，所以仍能交出好表現。他續指球員上半場表現較緊張，期望日後能有更多觀眾支持青少年賽事，好讓一眾小將都能習慣在多觀眾的情況下比賽。