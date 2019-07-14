鬥到互射12碼！南華U16擸走足總盃

「賽馬會青少年聯賽足總盃」周日（14日）於蒲崗村道公園人造草1號場舉行，U16組別由元朗對南華，雙方戰畢90分鐘仍互無紀錄，南華憑互射12碼擊敗對手，拿下今屆足總盃冠軍。 ●文：陳焌鏗



開賽初段南華較進取，2分鐘先有彭梓鋒罰球直射，8分鐘再有譚浚賢近射，惟未能射破元朗門將丘祉傑的十指關。元朗並非捱打，4分鐘後，巫家樂右路突破後回傳，梁珈銘撞射被南華門將顏翱天抱實。22分鐘，譚浚賢中路突破後斜傳，後上的楊廸琛燙射被丘祉傑橫身接實。及後戰況膠著，至41分鐘，元朗差點開紀錄，林穎峰接應罰球跳頂被顏翱天救出，梁珈銘衝前補射同樣過不了顏翱天，上半場雙方互無紀錄。



換邊後，50分鐘元朗中場羅天朗趁對手解圍不遠拉射，僅柱邊出界。及後南華積極進攻，59分鐘，李卓軒先後三次攻門，惟未竟全功。67分鐘，彭梓鋒窄位狂抽，被丘祉傑飛身撲出。3分鐘後，輪到元朗反擊，後備上陣的鄭焯軒左路快放後勁射僅中網側。及後雙方多於中場拉鋸，最終戰畢90分鐘仍維持0比0，比賽要以互射12碼分勝負。



12碼階段，首5輪雙方各有一人射失，至突然死亡階段，元朗在陳俊言射失下，加上南華的李頌射門得手，最終南華以總比數5比4擊敗元朗，取得冠軍。



賽後南華主教練羅詠麟指天氣炎熱影響球員發揮，今仗雙方合演精彩的球賽。他又指門將顏翱天表現出色，能讓隊友愈踢愈有信心，期望這班球員在未來能進一步改善心態，以挑戰更高層次的比賽。