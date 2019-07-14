後備奇兵建功！南區U18連續兩年贏足總盃

「賽馬會青少年聯賽足總盃」周日（14日）於蒲崗村道公園人造草1號場舉行，U18組別由南區對傑志，南區憑兩名後備奇兵潘敬謙、張哲恆建功，擊敗有陳晉一先開紀錄的傑志，連續兩年捧走足總盃。



開賽7分鐘，南區差點開紀錄，鄭俊毅接應罰球衝頂，被傑志門將馮曉禮拍出。及後戰況膠著，至25分鐘傑志左翼于楊傳向尾處，陳晉一再回傳，惜曾以行的撞射未能命中目標。31分鐘，于楊左路快放後窄位燙射，被南區門將汪宁智撲出。1分鐘後，陳晉一禁區內偷得皮球後隨即施射，僅柱邊出界，雙方半場互交白卷。



易邊後，傑志成功打開紀錄，50分鐘陳晉一接應角球頂入，助「藍鳥」領先1比0。落後的南區積極反撲，60分鐘鍾樂然施放冷箭，馮曉禮擋出再接實。6分鐘後，後備上陣的潘敬謙接應長傳第一時間掃入，助球隊扳平比數。69分鐘，鄭進泓禁區邊勁射，被馮曉禮拍出。85分鐘，南區搏得罰球，由鄭進泓主射，被馮曉禮沒收。2分鐘後，後備上陣的張哲恆狂抽遠柱入網，反超前至2比1，亦以此比數助南區連續兩年取得足總盃冠軍。



賽後南區主教練呂文輝表示因天氣炎熱，加上部分主力缺陣，以致上半場表現欠佳。連續兩年奪得這項錦標，「呂Sir」謙稱運氣好，喜見球員上下一心，為著最後一場青年賽事而奮鬥。