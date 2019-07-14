再擸2銀3銅！港將亞洲盃大豐收

「香港亞洲盃青年及青少年柔道錦標賽2019」周日（14日）假天水圍天瑞體育館上演青年組別賽事。港隊繼日前奪得1銀3銅後，周日（14日）再有2銀3銅的獎牌進賬。其中，麥康年和林妙婷為港增添2銀，加上分別由劉樂添、楊諾琳、譚英棋奪得的銅牌，港隊以共3銀6銅佳績完成今屆賽事。



香港柔道代表隊今天（14日）派出20名運動員參戰青年組賽事。楊諾琳繼在澳門站女子57公斤級奪銅後，今仗回到主場延續強勢，僅用17秒便憑一個背負投擊敗澳門選手再得季軍。男子60公斤級上演港隊內訌，劉樂添和黎耀朗在季軍戰激戰4分鐘仍未分出勝負，戰至加時5分鐘劉樂添才憑較佳耐力擊敗黎耀朗贏得一面銅牌。至於譚英棋則在男子90公斤級擊倒菲律賓選手摘季。



男子66公斤級決賽，麥康年面對蒙古選手仍不落下風，兩者短兵相接，周旋近3分半鐘才僅負對手。他賽後難掩失望之情：「銀牌嚟講係唔滿意，仲有好多改善嘅地方。力量同對手其實有得鍊，只係寢技真係做得好差，係咁畀人鎖手，好唔抵。」不過，「康年」認為這次與蒙古對手的較量能讓他吸取經驗，使他未來做得更好。



另一位銀牌得主林妙婷，在女子57公斤級決賽時一度被南韓選手壓制，不過「妙婷」不停嘗試反擊，可惜最終仍力戰而敗。她對奪得這面銀牌感驚喜，因為本身預期僅是季軍，但仍對自己在決賽的表現未感滿意：「表現可以更好，雖然同南韓選手打到2分幾鐘先輸，不過其實力量同佢都有得比，只係技術差少少。」她表示將來會觀看更多不同國家選手的片段，參考他們的技術，藉此準備即將來臨的哈薩克公開賽。



此外，今次比賽除了東網作現場直播之外，旺角波鞋街的新商場The Forest亦同場直播，吸引不少市民圍觀，為港將打氣。





香港隊成績表

青少年組

女子-48公斤級別亞軍 陳以琳

女子-48公斤級別季軍 何樂怡

男子-50公斤級別季軍 黃正業

男子-55公斤級別季軍 梁曉楓



青年組

女子-57公斤級別亞軍 林妙婷

女子-57公斤級別季軍 楊諾琳

男子-60公斤級別季軍 劉樂添

男子-66公斤級別亞軍 麥康年

男子-90公斤級別季軍 譚英棋







Follow The Club IG一齊撐本地運動員！

http://bit.ly/2BuBfCU



Follow東網體育IG一齊撐本地運動員！

http://bit.ly/2EYxoRh



東網體育FB同你追實體壇每個精彩時刻！

http://bit.ly/2ecTF2A





立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh