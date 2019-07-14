神力！伍家朗傷愈復岀即奪冠

「中銀香港全港羽毛球錦標賽」周日假灣仔伊利沙伯體育館上演決賽大戰。香港首席羽毛球手伍家朗傷愈復岀後第一次在港比賽，聯同「一姐」張雁宜分別贏得男女單冠軍。雙打方面，亞運混雙銀牌得主鄧俊文/謝影雪擊敗上屆冠軍組合張德正/吳詠瑢，一報去年一敗之仇。



世界排名第14位的伍家朗今年狀態提升不少，3月於全英賽職業生涯首次打入男單4強。可惜其後因爲右膝受傷缺席多個賽事，復岀後在新西蘭賽贏得亞軍，不過在上月的澳洲賽則首圈岀局。回到香港作賽的伍家朗是日表現穩定，無論順風、逆風球都對他沒有太大影響，先以21：10拿下第一局。第二局李卓耀一度佔上風，雙方三次打成平手，不過伍家朗尾段站穩陣腳，終以21：19勝出。女單方面，香港一姐張雁宜於決賽面對鄧旋，在先贏一局21：11下，被對手以21：10扳回一局，最後張雁宜有驚無險以21：16拿下決勝局，登上女單冠軍寶座。



伍家朗賽後表示，因為半月板受傷關係，目前狀態尚未回復至最佳水平，但上周到台灣與世界排名第29位的王子維進行一星期對練後，慢慢重拾比賽感覺，「現在狀態是之前的8成，最近的狀態愈來愈好，而且已經沒有痛的感覺。」伍家朗周一就會隨隊岀發印尼，岀戰一連三站賽事，「這幾站賽事對爭取來年東京奧運資格相當重要，希望可以打出好成績。」張雁宜則表示，自己在心態方面仍要調整，盡快令自己狀態更穩定。



至於去年世界排名一度高踞第二的混雙組合鄧俊文/謝影雪，是日打頭陣以直落兩局21：17擊敗上屆賽事冠軍組合張德正/吳詠瑢。謝影雪去年11月左肩脫臼，令這對「左手配」一度「拆夥」，不過她復出後與鄧俊文再度合作，二人更於上月的澳洲公開賽贏得季軍。「其實肩傷已康復，不過可能還有一點陰影吧，還未可以像以往一樣全力擊球。不過這個季軍給予我們很大信心，特別是其中16強我們戰勝了南韓組合，受傷之前從未贏過他們的。」謝影雪賽後說。對於爭取奧運資格，鄧俊文表示樂觀，「以前阿雪擊球會更用力，受傷後她的打法有點改變，球路更多變反而令對手不適應。現在我們已經重回軌道，繼續向奧運目標進發。」



立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。