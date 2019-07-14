澳媒大踢爆　孫楊用錘仔打爛藥檢樣本

本年初英國《星期日泰晤士報》報道指，中國奧運金牌泳手孫楊去年9月拒絕接受藥檢，與反興奮劑測試員發生衝突，還與保鏢用錘子打碎血液樣本瓶子，國際泳聯其後裁定孫楊在此事上無違規。世界游泳錦標賽近日在南韓光州舉行之際，澳洲《星期日電訊報》披露國際泳聯對孫楊拒藥檢一事的調查報告，令事件再受關注。



該份長59頁的報告，還原孫楊在浙江寓所當日拒絕藥檢的過程，當中引述在場人士指，孫楊的母親要求保鏢拿來錘子，隊醫則提議打碎密封的檢測血液樣本瓶子，孫楊及其保鏢隨即用錘子打碎了其中一瓶。



報告指出，由於檢測中出現「技術上的瑕疵」，因此最終判定孫楊無違規。文中沒說明「瑕疵」是甚麼，但指孫楊在此事中「作出愚蠢的賭博」。而孫楊和其律師此前曾公開表示，3位負責興奮劑檢測的人員當日到其住所時，沒有出示必要的檢測證件。



今年3月，世界反興奮劑組織（WADA）就孫楊一事正式向國際體育仲裁法庭（CAS）提出上訴。若上訴得直，孫楊將面臨終身禁賽。有報道指，孫楊等待仲裁法庭裁決之際，仍可參加世界游泳錦標賽，引起其他泳手不滿。



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