跳到飛起！黃允畋中學成為學界「繩霸王」

中國香港跳繩體育聯會主辦的「飛越啟德・第四屆全港學界跳繩比賽」 今天（14日）在麥花臣室內場館舉行。佛教黃允畋中學成為大贏家，不僅衞冕中學公開組學界表演盃，更完成團體項目四連霸壯舉。儘管寶血小學連續兩年屈居小學公開組團體亞軍，但「冧莊」學界表演盃足夠讓畢業同學無憾。



賽事分為個人、雙人、團體和花式項目。其中觀賞性最高的花式項目學界表演盃（Team Show）率先上演，佛教黃允畋中學在單人繩、交互繩、車輪、大繩和時光隧道五大環節均展現默契，最終以3.72分成功衞冕中學公開組冠軍。另外，黃允畋在兩項團體項目收穫一金一銅，總成績1216分榮膺全場總冠軍，完成四連霸壯舉。



就讀中五的黃皓延剛剛在挪威世錦賽勇奪兩面花式項目銀牌，今天可以說是乘勝追擊：「外國Team Show很有創意，啟發我把不同舞步混合到這次比賽，提升整體觀賞性。」他續感謝教練悉心栽培以及領隊老師無私奉獻，希望爭取成績作為回饋，未來繼續挑戰世界賽三甲。



小學公開組方面，寶血小學以3.79分衞冕學界表演盃冠軍。但他們在團體項目勇奪一金一銅，累積1130分，仍然不敵橫掃兩金、總成績1140分的聖博德天主教小學（蒲崗村道），屈居亞軍。對於畢業在即的幾位隊員來說，這已經是美滿的成果。黃子諾擁有不似小六男生的成熟：「今年花了很多心機和時間，所有人都用盡全力才換來這些獎項，希望來年師弟妹都可以傳承這份力量。」



頒獎台

中學公開組

團體冠軍：佛教黃允畋中學

花式冠軍：佛教黃允畋中學

小學公開組

團體冠軍：聖博德天主教小學（蒲崗村道）

花式冠軍：寶血小學



Follow The Club IG一齊撐本地運動員！

http://bit.ly/2BuBfCU



Follow東網體育IG一齊撐本地運動員！

http://bit.ly/2EYxoRh



東網體育FB同你追實體壇每個精彩時刻！

http://bit.ly/2ecTF2A



立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh