【特稿】世界10大最貴後衞有邊幾個？

曼聯即將以破後衞世界紀錄嘅轉會費簽入哈利馬古尼，再一次印證「後衞腳」都可以有極高價值。利物浦上年以破世界紀錄簽入荷蘭中堅華基爾雲迪積克，成效可以話係立竿見影，事實上近年後防球員身價水漲船高，以往只會喺星級前鋒球員身上出現嘅天文身價，亦開始喺「後衞市場」出現，大家又知唔知史上最貴嗰10個後衞要幾多錢呢？



世界10大最高轉會費後衞

排名●球員●轉會●轉會費

*1●哈利馬古尼●李斯特城→曼聯●8,000萬鎊

2●華基爾雲迪積克●修咸頓→利物浦●7,500萬鎊

3●盧卡斯靴南迪斯●馬德里體育會→拜仁慕尼黑●6,800萬鎊

4●拿樸迪●畢爾包→曼城●5,700萬鎊

5●班捷文文迪●摩納哥→曼城●5,200萬鎊

6●大衞雷斯●車路士→巴黎聖日耳門●5,000萬鎊

6●基爾獲加●熱刺→曼城●5,000萬鎊

8●史東斯●愛華頓→曼城●4,750萬鎊

9●艾達米列達奧●波圖→皇家馬德里●4,200萬鎊

10●達雲臣山齊士●阿積士→熱刺●3,660萬鎊



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