利物浦熱身賽大發現　呢粒新星幫高普慳7億

利物浦周一(15號)季前熱身賽繼續贏波，憑占士米拿梅開二度以及新星前鋒利安比維斯達入波，以3比1輕取英甲球隊巴拉福特。現年19歲嘅前鋒利安比維斯達開季2場熱身賽入3球，領隊高普對佢讚不絕口，呢位英格蘭小國腳嘅彈起，可能幫利物浦慳番一大筆轉會費！



「紅軍」上場熱身賽6比0炒燦美爾，利安比維斯達已經入2粒，今場佢唔單止入波，占士米拿開紀錄嘅12碼亦係靠佢嘅妙傳製造，比賽入面嘅快速傳送、走位、配合都非常成熟。大家未必記得，佢其實係2年前英格蘭贏世少盃冠軍嘅主力，當屆佢係賽事金靴獎兼銅球獎得主，當時佢嘅隊友查頓辛祖、赫臣奧杜爾、菲爾科頓都上晒位，利安比維斯達就因為重傷影響發展，不過今季有機會大展拳腳。



原本有傳利物浦想用8,000萬歐元(約7億港元)簽科特迪瓦前鋒尼高拉斯比比，不過利安比維斯達嘅爆發可能令「紅軍」慳番筆，早前高普表示今個轉會窗未必有大動作，原因就係「利安比維斯達同阿歷士張伯倫復出」，連高普都點晒名力捧，利安比維斯達有運行啦！



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