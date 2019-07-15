結婚1周年轉會拉科魯尼亞　柴崎岳識玩！

西乙拉科魯尼亞星期日(14日)官宣，27歲中場柴崎岳將由基達菲免費加盟，成為第一個着上拉科波衫嘅日本球員，雙方簽約4年。



據《阿斯報》報道，今次轉會費用係零，但係如果拉科升到班，就要畀返一筆費用基達菲。前排代表日本出戰美洲國家盃嘅柴崎岳，據悉已經係明年東京奧運，日本3個內定OA(超齡球員)之一，所以搵間可以畀佢出場機會嘅球會非常重要，佢亦唔介意由西甲降格踢西乙。



出道於日職鹿島鹿角嘅柴崎岳，2017年登陸西乙特內里費，出場16次入兩球。之後加盟基達菲，迄今上陣31次，入得1球，但係上季喺佢唔受重用，只踢咗7場西甲聯賽，其中5次正選。呢個日本國腳本來用波比較弱，後來經本田圭佑指點，專登參考恩尼斯達嘅踢法，先至出現更大進步。



所謂人逢喜事精神爽，柴崎岳個女優老婆真野惠里菜，早兩日首度公開佢哋一年前嘅婚紗靚相，似乎係預先慶祝老公成功轉會，多過結婚周年喎。



立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。