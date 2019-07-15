英超非法直播猖狂　豪門每場唔見100萬鎊

英國《每日郵報》報道，一項最新調查報告表明，英超聯賽偷播現象猖獗，導致英超球會場場波損失高達100萬鎊(約974.2萬港元)！



調查團隊GumGum Sports、盜版數據研究機構MUSO利用上季8場頂級交鋒嘅研究顯示，發現每場比賽平均就有710萬觀眾，利用偷播方式睇波，當中有100萬觀眾來自中國，佔咗7分之一，係人數最多嘅國家，越南、肯尼亞、印度同尼日利亞就名列2至5位，英國本身則排第11位。每場比賽盜播對英超球會喺場邊廣告及贊助費收入兩方面，造成了100萬鎊損失。



英超官網今年3月曾發布《非法串流媒體組織共判監禁17年》文章，宣布3名向過千間酒吧提供盜播英超訊號嘅男子，共被法庭判刑17年。3人透過偷播服務獲利500萬鎊(約4,871.1萬港元)，其中50歲主腦Steven King，被判監7年零4個月，Paul Rolston判6年零4個月，Daniel Malone就判3年零3個月。



不過有網民就抵死回應，話英超有一隊球迷靠偷播睇波值得原諒，呢隊就係阿仙奴啦！網民話阿仙奴就算每場執多100萬鎊，最後又唔會拎嚟買球星，球迷唔撐都要體諒喎！



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