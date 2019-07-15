買完馬古尼莫財　曼聯將痛失「新施華」

曼聯以8,000萬鎊購入哈利馬古尼，呢名英格蘭國腳中堅勢成全球最貴後衞。紅魔鬼早前已高價購入右閘雲比沙卡，再加埋用1700萬鎊買丹尼爾占士，今個轉會窗已使1.5億鎊。據英媒表示，曼聯因為轉會費「畢值」用得七七八八，或未能買到身價達7000萬鎊嘅葡萄牙國腳波基斯費南迪斯。



曼聯領隊蘇斯克查，銳意改革球會後防，若馬古尼成功通過體測「成魔」，一條防線將煥然一新，如果蘇帥畀基斯史摩寧打正選，就會組成「全英格蘭」防線（左、右閘為勞基梳爾及雲比沙卡）。曼聯後防積弱，上季聯賽就狂失54球，比紐卡素仲要失多6球，蘇帥針對防線買人不失係明智之舉。



但得一就冇得想二，曼聯或會失去波基斯費南迪斯。呢名葡萄牙歐國聯冠軍功臣，同貝拿度施華撐起中場線，而且入球能力極強，上季就攻入20個聯賽入球，助攻亦達雙位數字；早前其經理人就飛到英國同曼聯高層會面。但購入馬古尼後，除非士砵亭願意降低波基斯費南迪斯索價，唔係呢單交易都幾難成事。



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