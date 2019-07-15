港超聯　愉園開操 足主陳志實：畀機會後生仔！

新季初戰港超聯的老牌球會愉園周一（15日）假九龍灣公園足球場舉行開操拜神儀式，一眾球員均悉數亮相。在完成儀式後，愉園體育會足球部主任陳志實接受傳媒訪問時表示班費約1千多萬，期望憑藉這個平台能鍛鍊年輕球員進入香港隊，甚至挑戰更高級別聯賽。



愉園作為港超新軍，足主陳志實未敢好高騖遠：「第一年希望企穩腳跟先，因為球隊九成都係年輕球員，我哋想畀多啲機會佢哋，等佢哋累積多一兩年經驗。」他又指：「我哋有新3年計畫，希望呢班年輕球員打出嚟先，第一季我唔想畀大家太大壓力，我哋冇設定一個具體嘅名次，踢波一定想贏，但係一步一步嚟，好似上季初級組足總盃，開頭都冇設目標，打到就去搏盡，呢班後生仔都好畀心機。」



新球員方面，球隊在簽入屠俊翹、艾度古斯、林毅東、簡嘉亨、翁煦濤、黎培基、伍家揚後，本地球員班底已定，而外援方面則有3位來自西班牙的球員跟操，分別為中堅尼比拉斯（Denis Nieblas）、中場當比亞（Amadou doumbia）、前鋒加維蘭（Manuel Gavilán）。至於主場方面，陳志實坦言若根據上季港超聯排名順序，球隊主場只能選擇屯門鄧肇堅運動場或小西灣運動場，但他亦明言希望能採用位於市區的球場，如：深水埗運動場、斧山道運動場，以方便球迷入場。



至於早前曾公開表示會在南沙覓地建立基地的陳志實亦透露計畫有變：「我哋可能會同趙達裕足球學校合作，嗰度有4個11人場，係一個集訓基地，我哋可能季前集訓去嗰度，又或者季中拉隊上去做封閉式訓練，而唔係長駐訓練基地，因為愉園係本地球會，我哋一定係紮根本地先。」問及足總有否要求愉園繳交保證金時，陳志實稱沒有收到這個要求，同時認為球會應盡量避免欠薪：「培養青年球員但係你又拖佢糧，你都講唔過去。」



而新季擔任主教練的鮑家耀則稱踢法會以穩守、有活力為主，亦希望透過季前熱身賽讓球員習慣港超聯的速度。球隊將於下周五（26日）與冠忠南區「拍跳」，隨後會再約戰香港飛馬，並預計於8月中到東南亞集訓，惟目前仍在約戰當中。