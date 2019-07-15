高普改造球星　搵佢做「利物浦佐真奴」！

利物浦領隊高普，一向擅於激勵同無限引發球員潛能，而且又精於改造球員，淨係睇羅拔圖法明奴攻中變射手、占士米拿中場變左閘、阿歷山大阿諾特中場變右後衞，就睇得出高普幾咁犀利。呢名德籍領隊最新Project，就係要將拉爾拉拿改造成「佐真奴費路式」防中！



高普15年當上利物浦主帥，拉爾拉拿於初期係高普愛將，踢攻中能攻擅守，表現光芒四射。可惜之後佢傷多過踢，近2季已成邊緣球員，有傳佢本季將被球隊放棄。但高普對呢名前英格蘭國腳仍有信心，熱身賽對巴拉福特就搵佢踢正選，不過唔係踢攻中，而係防中。



賽後高普咁講：「拉爾拉拿嘅技術特質，令佢可以勝任如車路士中場佐真奴費路嘅位置。希望沙利唔好留意到拉爾拉拿，唔係佢會出手收購都未定。拉爾拉拿預判比賽能力好好，往往能先人一步，而佢亦能於細小空間入面作出傳送，並提供無間斷嘅奔跑。佢同占士米拿拍檔嘅送效果唔錯，為利物浦提供多一個選擇。」



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