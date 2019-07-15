港超聯　馬希卡歷：我唔會失禮巴古沙

愉園升班功臣之一的前波斯尼亞U17隊長馬希卡歷，乃繼南華保贊後，亮相港超聯的「巴古沙事務所」球員。



「多謝Alen（即巴古沙）由我上季加盟愉園開始，一直事事關心我，佢係一位好好嘅前輩同經理人！」馬希卡歷完成首課操後，身水身汗笑說。



一如一年前的訪問，馬希卡歷強調會盡力表現自己，等香港的球迷知道波斯尼亞出產的球員都是好球員，他說：「我當初嚟香港同講過，因為基保、巴古沙、拉斯錫同卡古特，喺香港都有好好表現，深受球迷愛戴，我都好想好似佢哋一樣，成為喺香港成功嘅波斯尼亞球員。加上係巴古沙帶我嚟香港，我一定唔可以失禮佢。」



上季為愉園射入18球的馬希卡歷，被問及首季征戰港超聯的目標時，他信心十足地回應：「好清楚港超水準比港甲高好多，但喺球隊加入多名新球員之後，我都好有信心自己可以有更好發揮。如果入球同助攻都錄到雙位數，我諗我會好開心。」



連同試腳的3位西班牙兵，愉園6名外援中4名來自西班牙、1名來自塞爾維亞，以及1名來自波斯尼亞，不知馬希卡歷可有擔心彼此相處不來？「無喎，我哋住埋喺同一座大廈，成日都會遇到同傾偈，大家分享自己嘅經歷，我同摩域治喺度耐啲，都想幫到新隊友快啲適應新生活。」

