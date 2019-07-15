超強日本美斯　玩謝拿華斯嚇死施丹！

日本「真人版戴志偉」久保建英，18歲已分別加盟過巴塞隆拿同皇家馬德里，天份有幾高唔使再多介紹，但若同皇馬真正已成名巨星相比，久保建英又去到咩Level呢？睇呢條片可能會有啲頭緒。



「日本美斯」今夏正式轉投皇馬，近日同一隊大軍一齊飛到加拿大進行季前操練，期間久保建英見到夏薩特好似見到偶像一樣，不斷主動同呢位比利時隊長傾談。未落球場可能仲係小球迷，不過正式操練就唔同講法，久保建英表現活躍，雖然面對一眾天價巨星，都不時有靈光演出，其中2次門前對住基羅拿華斯，先搵左腳搓波再用右腳送個波入網，另一次就先扭過一個守衞，跟手再窄角度左腳射入，基羅拿華斯2次都係得個睇字，眼白白睇住個波入網。另外一個片段，睇到久保建英同一班師兄一齊離開球場，之後用右腳後腳踩後、跟手左腳後腳射咗個波入細龍門，技術堅細膩。



西班牙傳媒表示，皇馬一隊成員睇到久保建英嘅技術，都給予高度肯定，相信呢位日本國腳好快可以升上一隊。



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