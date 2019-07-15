世大運摘兩銅返港　張瑋桓望帶起香港網壇

香港網球運動員張瑋桓、伍曼瑩日前在拿坡里世界大學生運動會中勇奪女雙季軍，張瑋桓及後再擸走女單銅牌。「張伍配」周一（15日）攜同3面銅牌凱旋返港，她們期望以獎牌來鼓勵本地年青網球手。



張瑋桓、伍曼瑩甫步出接機大堂便露出燦爛笑容，她們邊戴上銅牌邊接上親友們送來的鮮花。張瑋桓（Eudice）之前參加過兩屆世大運，上屆在頒獎台下僅為楊柏朗／黃俊鏗奪得男雙銅牌而鼓掌，今屆終於輪到自己創造歷史，勇奪香港首面女雙獎牌，更以一面女單銅牌為自己的大學運動員生涯作結，她自言感覺特別：「第三次打世大運終於有兩塊牌，已經好心滿意足，仲好開心可以同Maggie一齊贏。」



「張伍配」今屆世大運的奪銅過程荊棘滿布，先後擊敗東道主意大利、英國等歐亞強國，足見兩者合作無間。但原來這對組合並非組成已久，伍曼瑩（Maggie）指兩者自16歲合作打青年賽後便各自發展，今次出戰世大運是歷來鮮有的配搭，很高興可以和「Eudice」攜手踏上頒獎台：「同Eudice好耐冇夾雙打，今次打番就贏到好多有世界排名嘅選手，好振奮！」



張瑋桓成功為港取得兩面獎牌，她認為這是對香港網球界的一種肯定：「可以喺咁大嘅舞台獲獎，會令香港網球有好大影響。」她又指期望可以藉此鼓勵年青運動員：「為香港網球做多啲嘢，畀啲細嘅睇一路讀大學都可以出嚟打國際比賽。」值得一提的是，兩位女將都是「網球天王」費達拿的球迷，而伍曼瑩亦盼透過贏得獎牌而成為別人的偶像：「希望獲獎之後可以成為年青球員的一個榜樣。」



已在美國的大學畢業的「Eudice」，展望未來兩至三年能全職打網球，向著躋身「四大滿貫」的目標邁進。而「Maggie」的目標，就是入圍奧運和在亞運為港爭取好成績。