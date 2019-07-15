球場失意情場得意　皇馬棄將搞掂加泰芭比

喺皇馬出身，曾經有「新C朗」之稱嘅謝斯洛迪古斯，近季愈踢愈唔掂，上季下半季被巴黎聖日耳門外借去貝迪斯，點知又係表現麻麻，家陣都前程未卜。不過，球場失意，反而情場就相當得意，事關佢近日喺社交網放閃發新相，相中人就係佢同新女友、有「加泰芭比」之稱嘅女模夏尼拉。



話得叫「加泰芭比」，除咗佢喺加泰羅尼亞生活，就梗係話佢似足著名玩具公仔芭比一樣索爆金髮兼好身材啦！話說呢個夏尼拉，查實就係謝斯洛迪古斯同前女友奧拉反面分手之後，第一個公開嘅女友。謝斯同前女友本身有一個仔叫尼安，但尼安就有先天性疾病，經常要出入醫院，而喺謝斯單方面宣布分手之後，奧拉就喺社交網經常狂鬧，不過謝斯依家有新歡，似乎懶得再理佢前女友兩母子。



講番謝斯嘅球員生涯，佢依家雖然仲係巴黎聖日耳門球員，但PSG據聞打算將佢割價賣走，由當年以2,500萬歐元加盟，家陣打算以500萬歐元賣畀貝迪斯算數，又睇吓係咪真係可以將佢甩手。



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