建龍飛馬奪甲二冠軍 雙料盟主升甲一圓夢

一場過，定升班，甲二聯賽壓軸大戰，由建龍飛馬決戰荃灣的煞科戰今日(周一)上演，惹來近千名球迷迫爆石塘咀體育館見證，結果建龍飛馬打出堅實防守，沉着應戰卒以78比70擊敗荃灣，勇奪甲二聯賽冠軍寶座，成功取得來季升班甲一資格。主教練香振強稱球隊勝在「韌力及決心」，而上下一心是他們升班的最大原因。



由於賽前兩隊只差2分，而贏波一隊可得3分，故本仗切切實實變成升班大戰。雙方各兩名外援擔當起攻防主軸，建龍飛馬內線長人塞頓與對方中鋒馬菲斯對位，甫開賽已合演大鬥法，馬菲斯開齋後，塞頓回敬三分波，並多次闖入顏色地帶成功搏得犯規，兩罰全中。而建龍飛馬陣中ABL MVP艾素與荃灣格拉斯亦互相緊纏，埋身肉拼，氣氛緊湊。建龍首節領先22比15。



次節火藥味更濃，塞頓大力入樽令建龍士氣大振後，韓天次的外圍得手，領先到31比17。然而緊張關頭與球證理論而吃了兩個「T foul」的建龍，與荃灣僵持了一段時間，才由葉煦生破僵局。半場建龍仍以40比30佔優。



第3節峰迴路轉，荃灣由馬菲斯不斷進迫，並連消帶打瓦解對方攻勢，加上走甩格拉斯，荃灣打出一段9比0攻勢，比數收窄至39比40。幸塞頓射入回魂三分波為建龍止血，朱梓鎔的靈巧破防上籃，及艾素與隊友以快制防、撕破荃灣防線的組織，為建龍重奪主導，以59比53結束第3節。



邊隊硬淨到最後，便愈接近勝利，建龍飛馬第4節保持冷靜應戰心態，加上體能較佳，連奪10分而拋開至69比53，雖然最後荃灣反撲，但最後建龍飛馬保持勝局，決賽周三連勝，繼銀牌後再捧聯賽，以「雙料冠軍」姿態升班。明年甲一將開啟10支球隊競逐的新年代，外援制亦會放寬。