魚腩變冠軍！朱梓鎔激動感謝一個人

今場獨取14分的朱梓鎔，賽後激動得哭成淚人。他表示，自己效力建龍4年，見證著球隊由一支「魚腩」部隊躍進為衝冠隊伍，興奮程度難以用言語形容。他還訴說了自己的心路歷程：「第一年建龍護級，嗰年唔係出好多；第二年都係畀人當魚腩；到上年話爭升班，所以又係冇得出；今年終於可以做到主力，打到應有嘅籃球！」



正當裁判鳴笛完場一刻，建龍飛馬眾將衝入球場歡騰慶祝，唯奪朱梓鎔與艾素相擁而哭。他解釋，艾素自去年開始不停對他作出提點，協助他成長直至今季成功擔任主力，他實在非常感激這名ABL MVP：「佢由上年開始一直鼓勵我射多啲，佢同我講，就算嗰時初初打ABL教練都唔當佢係射手，不過佢唔理繼續射，射到個教練畀佢射，係佢教我要打返屬於自己嘅籃球！」



展望來季甲一，朱梓鎔認為這只是個開始，始終自己與甲一的水平尚有一段距離，但會繼續努力進步。他更以完夢來形容升班的感覺：「以前對籃球只係當玩，到依家發現甲一真係可以掂得到，好似達成夢想咁。」



2月才接手建龍飛馬的主教練香振強則認為，球隊今季成功升班關鍵在於團結：「今季升班贏上下一心，雖然啱啱接管球隊嗰陣好似唔係好融入到，嗰時球員、老闆都好擔心。但球隊由管理層，至到球員、教練溝通都做得都好好，齊心協力咁挨到呢個冠軍，所有嘢都係值得。」「香Sir」又指，每一場勝仗都是得來不易，他十分感謝球員和老闆對他的信任，才能成就這項錦標。