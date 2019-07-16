傾掂數　波圖為卡斯拿斯前途有決定喇

因為心臟問題，今年5月1日喺波圖操練期間被送院並接受手術嘅前西班牙國家隊門神卡斯拿斯，5日之後出院自今，一直未有為係咪復出球場做過決定公布，不過，今晚呢位38歲門將就同波圖一齊發聲明，宣布會立即加入波圖職員行列，負責做球員、教練同管理層之間嘅聯繫工作。不過，根據「聖卡斯」經理人所講，呢位前皇馬門將只要得到醫生批准，稍後仲有可能重返球場，球迷唔使失望住呀！



對於新工作，「聖卡斯」喺波圖官網話：「我將會做一啲我以前喺球場唔會做嘅事，我會盡我所能去幫助我班隊友。」至於佢經理人古度比亞就透露，「聖卡斯」暫時仲未可以復操，需要等醫生通知幾時可以回歸球場，而時間預算係一至三個月之內。



2015年加盟波圖嘅卡斯拿斯，今年3月先同球隊續約一年，到出年暑假，另有一年優先續約權。至於波圖會長佐治賓圖之前就話過，想卡斯拿斯喺波圖踢到40歲，所以相信情況許可，「聖卡斯」應該未會掛靴住嘅！



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