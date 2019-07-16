「南韓美斯」真識食　同空姐玩姊弟戀

「南韓美斯」李昇祐有戀母情結，鍾意咗個大自己5歲嘅空姐？



呢個21歲嘅意乙維羅納球員，雖然仲未完全發揮足球天份，但係喺韓國人氣一直高企。最近仲因為喺社交媒體SNS發布嘅一張相，同一個26歲空姐A所發嘅一張，背景同樣係江原道三陟海灘，連位置、角度都差唔多，又係玩大側面，畀人懷疑佢哋熱戀中，呢單新聞馬上成為韓國門戶網站實時搜索排名嘅熱門話題，嚇到A立即刪相。



但係經過網民挖掘，原來任職國內航空公司嘅空姐A，舊年9月有入場睇南韓友賽哥斯達黎加，嗰場波李昇祐都有份踢，仲喺網Show過波飛添。會唔會係巧合呢？啲韓國網民以至傳媒都唔係咁諗，認為兩人一定有景轟，尤其空姐A發相時仲留咗句「高高興興」，覺得佢肯定係同至愛嘅人一齊喎。



李昇祐至今未有就呢件事表態，不過傳媒就起勢咁講呢單「姊弟戀」，話李昇祐愛上一個大自己5年嘅姐姐。至頂癮係，佢哋又攞埋李昇祐同媽咪張相出嚟，話就話講佢兩母子笑容好似，專登引用埋李昇祐嗰句「媽咪真心係靚」，顯然就暗示佢有戀母情結。



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