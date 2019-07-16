超老尷！羅馬雙星溝同一條女點收科？

今勻堅係開心Share！年幾前傳過畀曼聯睇中嘅羅馬小將安東路基，最近被意大利傳媒發現同隊友佩斯拉係襟兄弟，兩人度假期間喺Instagram分享咗同女友奧羅拉嘅親密合照，點知原來仍兩個嘅另一半居然係同一個人！



成件事係咁嘅，個女仔原本係安東路基女友，唔知為乜早前分咗手，然後又同另一名羅馬小將、安東路基個19歲隊友佩斯拉行埋一齊度假。唔夠一陣，奧羅拉又重投安東路基懷抱，仲同佢把臂同遊開心度假，安東路基Yeah到將兩人擁吻靚相擺上網。更加離奇嘅係，安東路基、佩斯拉都上傳自己同條女嘅相之餘，竟然同時@埋奧羅拉，於是呢個奇景傳到一街都係。



咁樣撞相兼撞女，自然畀人笑到面黃，佩斯拉馬上刪除呢張相，安東路基就若無其事，應該覺得自己係勝利者啩。講開20歲嘅安東路基，香港球迷冇乜可能識佢，事關羅馬似乎唔準備重用呢個翼鋒，上季就將佢外借意乙佩斯卡拉，但係呢位意大利U20小國腳，2018年初仲傳出曼聯關注緊佢，有意收歸旗下。咁依家佢仲有冇機會入魔呢？你話呢？



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